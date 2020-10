Zwei Vorlagen, ein Tor : Achraf Hakimi legt Raketenstart bei Inter Mailand hin

Achraf Hakimi erfüllte sich mit dem perfekten Start bei Inter Mailand nicht nur selbst einen Traum, sondern machte mit der Trikot-Übergabe nach dem Spiel einen jungen Fanatico ebenso glücklich.

Nachdem der Neuzugang schon gegen den AC Florenz (4:3) eingewechselt eine Torvorlage verbucht hatte, legte er gegen Benevento Calcio noch mal nach. Ein Tor und ein Assist standen nach seinem ersten Inter-Spiel über 90 Minuten zu Buche.

"Ich bin sehr zufrieden damit, wie ich in der Gruppe willkommen geheißen und in die Mannschaft aufgenommen worden bin", strahlte Hakimi nach dem Spiel. "Ich verstehe, was der Trainer von mir will, und ich arbeite jeden Tag hart daran, mich zu verbessern."