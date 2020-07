Inter Mailand : Achraf Hakimi mit emotionaler Abschiedsbotschaft an Real Madrid

40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni überweisen die Nerazzurri für das königliche Eigengewächs an die Concha Espina. Geld, das Real Madrid in Corona-Zeiten gut gebrauchen kann.

In den vergangenen beiden Spielzeiten war Achraf Hakimi an Borussia Dortmund verliehen. Dort entwickelte er sich zur heißesten Aktie auf dem Außenverteidiger-Markt.

Zum Abschied dankt Hakimi seinen alten Weggefährten. "Danke an alle und an jeden einzelnen Mitarbeiter des Klubs, an meine Trainer und an alle meine Mitspieler (viele sind wahre Freunde), die mich auf dieser schönen Etappe meines Lebens begleitet haben."

Achraf Hakimi verabschiedete sich bereits von Borussia Dortmund

Jüngst hatte Achraf Hakimi bereits Borussia Dortmund Lebewohl gesagt. "Die Zeit ist gekommen, einen wundervollen Abschnitt meines Lebens zu schließen", so der Bundesliga-Shooting-Star.

Und weiter: "Die Fürsorge und Aufmerksamkeit des Vereins und der Stadt waren vom ersten Moment an unglaublich. Jetzt weiß ich, dass es richtig war, vor zwei Jahren Dortmund zu wählen."