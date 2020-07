Borussia Dortmund : Achraf Hakimi: Seine Abschiedsworte an den BVB

Borussia Dortmund hat sich stets zu Achraf Hakimi bekannt und ihn in diesem Sommer nach zweijähriger Ausleihe fest unter Vertrag nehmen wollen. Alles bemühen war jedoch umsonst, der Shootingstar wechselt zu Inter Mailand. Hakimis Abschiedsworte sind etwas von Melancholie befallen.

Verlassen wird er den BVB in Richtung Inter Mailand. Noch in dieser Woche wird mit der offiziellen Bekanntgabe des Transfergeschäfts gerechnet, das den Lombarden 40 Millionen Euro Sockelablöse kostet.

"Die Zeit ist gekommen, einen wundervollen Abschnitt meines Lebens zu schließen", schreibt Hakimi auf seinen sozialen Kanälen. "Nach zwei Jahren bin ich bereit, den Klub, der mir so viel Freude bereitet hat, zu verlassen."

Dass Borussia Dortmund in Thomas Meunier schon einen Ersatz für den abgewanderten Achraf Hakimi gefunden hat, ist planungstechnisch wunderbar. Der Abgang des 21 Jahre alten Marokkaners schmerzt trotz allem sehr.

Hakimi hadert in keinem Moment damit, zwei Jahre lang in schwarz-gelb aufgetreten zu sein: "Die Fürsorge und Aufmerksamkeit des Vereins und der Stadt waren vom ersten Moment an unglaublich. Jetzt weiß ich, dass es richtig war, vor zwei Jahren Dortmund zu wählen." Er wolle sich außerdem bei den Fans bedanken und werde die "Gelbe Wand" nie vergessen.

Die jüngst vergangene Spielzeit war einmal mehr durchsetzt von überragenden Leistungen. Neun Tore und zehn Vorlagen steuerte Hakimi in allen Wettbewerben bei. "Ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen", schreibt der Neu-Mailänder.