Inter Mailand : Achraf Hakimi vor Inter-Wechsel: Jetzt spricht Beppe Marotta

Bayern München, Manchester City, Borussia Dortmund und Co. gehen leer aus. Achraf Hakimi wird Real Madrid aller Voraussicht nach in Richtung Mailand verlassen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich Inter und die Königlichen auf eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro geeinigt. Plus möglicher Boni in Höhe von 5 Mio.

Geschäftsführer Beppe Marotta: "Ich verneine nicht, dass wir uns in einem fortgeschrittenen Stadium der Verhandlungen befinden, aber jetzt liegt der Fokus auf dem Spiel gegen Parma".