Europa League 2019/2020 : Achtelfinale ausgelost: Zweimal LaLiga gegen Serie A

Julen Lopetegui ist gewarnt. Der Sevilla-Coach: "Wir treten gegen einen großartigen Verein an, aber mit der Hoffnung und dem Wunsch, die Runde zu überstehen".

Das Achtelfinale der Europa League ist ausgelost. Eine Kracher-Partie: Der Rekordsieger FC Sevilla (fünf Titel) bekommt es mit dem italienischen Traditionsverein AS Rom zu tun.

» Mehr Inter-News gibt es in unserer App! Jetzt laden!

Das zweite Duell Italien gegen Spanien steigt zwischen Inter Mailand und Getafe. Die Nerazzurri besiegten Ludogorets insgesamt mit 4:1 besiegt, Getafe warf Ajax Amsterdam raus.

Manchester United erwischt indes ein vermeintlich leichtes Los. Der englische Rekordmeister trifft auf den Linzer ASK aus Österreich.

Anzeige

Arsenal-Bezwinger Olympiakos muss gegen die Wolverhampton Wanderers aus der Premier League ran.

Alle Achtelfinal-Duelle im Überblick:

Sevilla - AS Rom

Frankfurt/Salzburg - FC Basel

Basaksehir Istanbul - Kopenhagen

LASK - Manchester United

Inter Mailand - Getafe

VfL Wolfsburg - Schachtar Donezk

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

Olympiakos - Wolverhampton

Die erstgenannten Vereine treten am 12. März im Achtelfinal-Hinspiel zu Hause an. Die Rückspiele steigen am 19. März.

» Folge uns auf YouTube, Instagram und Facebook!