Für den deutschen Rekordmeister Bayern München war die Hinrunde in der Bundesliga insgesamt eine große Enttäuschung. Ein absoluter Tiefpunkt war aus Sicht der Bayern dann definitiv eine verheerende 5:1-Packung bei Eintracht Frankfurt. Diese Niederlage führte danach zur Trennung von Cheftrainer Niko Kovac. Seit dem elften Spieltag trägt nun also Hansi Flick die Verantwortung für die Mannschaft und leistet seitdem unterm Strich hervorragende Arbeit.

Beeindruckend war auf jeden Fall auch der Start in die Rückrunde mit zwei beeindruckenden Erfolgen in der Bundesliga . Aufgrund dieser hervorragenden Leistungen kann man natürlich durchaus darüber nachdenken, dass man in den kommenden Wochen mit einer Wette auf weitere Siege des Titelverteidigers sein Glück versucht.

Im zweiten Durchgang beherrschte Bayern München den Gegner nach Belieben und gewann unterm Strich auch in der Höhe verdient mit 5:0. Kein Treffer gelang in dieser Begegnung Joshua Kimmich, der aber trotzdem eine ganz starke Leistung ablieferte. Auch deshalb dürfte es den Fans nicht wirklich gefallen, dass es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel von Kimmich ins Ausland nach dem Auslaufen des aktuellen Vertrages gibt.

Eine Woche später kam es dann in der Allianz-Arena zum Spitzenspiel zwischen Bayern München und Schalke 04. In dieser Begegnung profitierten die Bayern bereits in der sechsten Minute von einem fatalen Torwartfehler des Schalker Torhüters Markus Schubert . Nutznießer war Robert Lewandowski, der den Ball anschließend ohne große Mühe im Tor der Gäste unterbrachte. Anschließend war Bayern München die deutlich spielbestimmende Mannschaft und ging dank eines Treffers von Thomas Müller mit einer 2:0-Führung in die Pause.

In der Hauptstadt tat sich der deutsche Rekordmeister zunächst jedoch lange schwer, sodass es bis zur 60. Spielminute dauerte, ehe Robert Lewandowski sein Team endlich mit 1:0 in Führung brachte. Begeistert vom polnischen Nationalstürmer ist übrigens auch Miroslav Klose, wie man hier nachlesen kann.

Bayern München übernimmt die Tabellenführung

Die Bayern haben scheinbar in der kurzen Winterpause ihre Hausaufgaben gemacht und sich perfekt auf die Rückrunde vorbereitet. Ein erstes Ausrufezeichen des Titelverteidigers war schon der glatte Auswärtssieg in Berlin, der aber im Kampf um die Tabellenführung noch nicht wirklich weiterhalf.

Denn beim Rückrundenauftakt zeigte auch Leipzig eine gute Leistung und gewann sein Auftaktspiel zu Hause gegen Union Berlin. Am 19. Spieltag zeigte RasenBallsport Leipzig dann jedoch bei Eintracht Frankfurt eine schwache Vorstellung und kassierte eine Auswärtsniederlage.

Bayern München spielte gegen Schalke 04 dann erst am frühen Samstagabend und ließ sich die Chance bis auf einen Punkt an RB Leipzig heranzukommen nicht entgehen. Am 20. Spieltag patzte Leipzig erneut (2:2 gegen Borussia Mönchengladbach), während Bayern seine Hausaufgaben gegen Mainz machte (3:1) und nun wieder von der Spitze der Bundesliga grüßt.

Am kommenden Wochenende kann Bayern München seinen Vorsprung auf Leipzig von derzeit einem Punkt weiter ausbauen. Im direkten Duell sind die Sachsen am Sonntag in München zu Gast. Die achte Meisterschaft in Serie ist nach dem schwachen Saisonstart wieder in Reichweite…

