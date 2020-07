Borussia Dortmund : Achtung, FC Bayern! Erling Haaland mit Meisterschaftsansage

In seinem ersten Halbjahr bei Borussia Dortmund waren die hervorragenden Auftritte von Erling Haaland nicht ausreichend, um gegen den FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft etwas ausrichten zu können. Die Qualität hat der BVB aber allemal, wie das Sturmjuwel findet.

An Erling Haaland lag es jedenfalls nicht, dass Borussia Dortmund in der Bundesliga-Endabrechnung vom FC Bayern mit satten 13 Punkten Distanz abgestraft wurde. Der Norweger lieferte von Beginn weg und steuerte in 18 Pflichtspielen 16 Tore bei.

Von der SPORT BILD angesprochen, ob sein Team die Qualität dafür habe, in der neuen Saison Meister zu werden, entgegnet Haaland: "Ja, die haben wir – aber Bayern München hat sie auch." Mit 69 sei die Dortmunder Punkteausbeute aus Haalands Sicht nicht schlecht gewesen.

Dieser Stand werde allerdings in der kommenden Spielzeit nicht automatisch dafür reichen, um sich ganz oben zu positionieren. "An den Bayern beeindruckt ihre enorme Konstanz", so Haalands Anmerkung zum Erzrivalen aus München.