Ex-Barcelona-Supertalent : Adama Traore: Beerbt er Leroy Sane bei Manchester City?



Tobias Krentscher

Manchester City verliert in Leroy Sane einen Topspieler an den FC Bayern München. Knapp 50 Millionen Euro Ablöse nehmen die Sky Blues für den Deutschen ein. Geld, das in Adama Traore von den Wolverhampton Wanderers investiert werden könnte.