Real Sociedad : Adnan Januzaj: Ich kann immer den Unterschied ausmachen

Adnan Januzaj wechselte im Sommer 2017 mit dem Ziel nach San Sebastian, um bei Real Sociedad seinen großen Durchbruch endlich zu schaffen.

Der hochveranlagte Offensivspieler hatte zuvor bei Manchester United, Sunderland und Borussia Dortmund sein Talent nur phasenweise zeigen können.

Real Sociedad waren Januzajs Dienste 8,5 Millionen Euro Ablöse wert. Der Belgier unterschrieb bis 2022.

Nach einem Zwischenhoch hat es Januzaj in dieser Spielzeit schwer. Erst einmal durfte er in der Primera Division durchspielen, ansonsten stehen 14 Teilzeiteinsätze in seiner bisherigen Bilanz.