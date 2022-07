Ajax Amsterdam 19,35 Millionen: Brian Brobbey kehrt "nach Hause zurück"

Ajax Amsterdam setzte mit der Verpflichtung von Steven Bergwijn unlängst ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Nun holt der niederländische Meister einen weiteren Stürmer an Bord: Brian Brobbey.

Brian Brobbey kehrt nach Amsterdam zurück. Der niederländische Traditionsverein und RB Leipzig einigten sich auf einen Transfer des 20 Jahre jungen Stürmers. Als Ablösesumme werden 16,35 Millionen Euro aus Amsterdam in Richtung Leipzig fließen. Durch Bonuszahlungen kann die Gesamtablöse auf 19,35 Millionen ansteigen, wie Ajax bekanntgibt.

Brian Brobbey stammt aus der Ajax-Jugend, verließ Amsterdam im Sommer 2021 ablösefrei in Richtung Sachsen. Nach einer unbefriedigenden Hinrunde mit lediglich neun Einsätzen in der Bundesliga (zwei Vorlagen, null Tore) wurde der Mittelstürmer bereits im Januar zurück an Ajax verliehen, ein halbes Jahr später unterschreibt der U21-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag bis 2027.