Ajax Amsterdam : Achtung, Ajax! Arsenal trotz Sperre an Andre Onana dran

Der FC Arsenal rüstet sich für die nächste Saison. Bereits seit einem Monat wird über das Interesse der Londoner an Andre Onana berichtet. Der Keeper von Ajax Amsterdam sitzt zurzeit eine Dopingsperre ab. Kein Hinderungsgrund für Arsenal. Im Gegenteil.

Wie der Telegraph berichtet ist das Interesse der Engländer ungebrochen. Und das liegt vor allem am Preis. Onanas Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Er wäre dann ablösefrei zu haben.

Wenn die Niederländer also noch etwas Geld für den Kameruner erhalten möchten, müssen sie ihn in diesem Jahr verkaufen. Arsenal spekuliert auf eine Ablöseumme von 7 Millionen Pfund, was für einen gut betuchten Premier League-Klub ein echtes Schnäppchen bedeutet.

Andre Onana ist im Februar dieses Jahres von der UEFA für ein Jahr gesperrt worden, weil er des Dopings überführt wurde. In seinem Körper fand sich der Arzneistoff Furosemid, der zu den verbotenen Substanzen zählt.