Ajax Amsterdam : Ajax Amsterdam bindet Maarten Stekelenburg

Maarten Stekelenburg und Ajax Amsterdam gehen weiterhin gemeinsame Wege. Der ehemalige Nationalkeeper und der niederländische Meister einigten sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2022. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre in knapp sechs Wochen ausgelaufen.

Maarten Stekelenburg stammt aus der eigenen Jugendabteilung von Ajax. Von 2002 bis 2011 stand er im Kasten der ersten Mannschaft. Es folgten Stationen in Italien (AS Rom), Frankreich (AS Monaco) und England (Fulham, Southampton, Everton).

2020 kehrte er zu Ajax zurück. Insgesamt absolvierte Stekelenburg 301 Spiele für die Grachtenstädter. Bisher feierte er mit Ajax vier Meisterschaften und vier nationale Pokalsiege.