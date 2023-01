10 Millionen: Ajax Amsterdam schnappt sich einen Weltmeister

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Ajax vor der Verpflichtung von Geronimo Rulli. Der Argentinier soll am heutigen Donnerstag in Amsterdam eintreffen und den Medizincheck absolvieren. In der Folge soll der Keeper seine Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag setzen.

Ajax und Rullis Verein Villarreal haben sich am Mittwoch auf einen Transfer des 30-Jährigen geeinigt, der in der laufenden Primera Division-Saison erst zehn Gegentore hinnehmen musste.

Der argentinische Nationalspieler (vier Länderspiele), der in Katar mit der Albiceleste ohne Einsatz Weltmeister wurde, wechselte 2020 für 5 Millionen Euro Ablöse von Real Sociedad an die spanische Mittelmeerküste. Zuvor stand er unter anderem bei HSC Montpellier und Manchester City unter Vertrag.

Nach Informationen des niederländischen Fachmagazins Voetbal International zahlt Ajax 10 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni für Gerónimo Rulli, dessen Arbeitspapier in Villarreal noch bis 2024 gültig gewesen wäre.