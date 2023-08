Ajax verkauft Kudus für 43 Millionen - Youngster von Manchester City soll ihn beerben

Wie die britische Tageszeitung The Mirror berichtet, zeigt Ajax großes Interesse an James McAtee (20). Der Mittelfeldspieler wurde über neun Jahre lang bei Manchester City ausgebildet, konnte im Profiteam der Skyblues bisher jedoch nicht Fuß fassen. Er absolvierte erst drei Pflichtspiele für die erste Mannschaft.

In der Vorsaison lieh City McAtee schließlich in die zweite Liga zu Sheffield United aus. Dort nutzte der Engländer seine Chance, erzielte in 37 Ligaspielen neun Tore und war maßgeblich am Aufstieg in die Premier League beteiligt.

Nach seiner Rückkehr nach Manchester setzte dann wieder Ernüchterung beim Briten ein. McAtee stand in dieser Spielzeit zwar in jedem Match im Kader, durfte bislang aber unter Trainer Pep Guardiola nur eine einzige Minute auf dem Rasen verbringen. Obwohl er noch bis 2026 bei City unter Vertrag steht, könnte der Spieler bei diesen Zukunftsaussichten durchaus auf einen Wechsel im Sommer pochen.