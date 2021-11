Ajax Amsterdam : Andre Onana schließt das Kapitel Ajax endgültig

Andre Onana (25, Vertrag bis 2022) wird Ajax Amsterdam spätestens am Saisonende verlassen. Der Nationaltorhüter Kameruns kündigt seinen Abschied an.

Onana wurde mit einer Dopingsperre belegt und in den vergangenen Monaten in die Zweitvertretung der Niederländer abgeschoben. Am Mittwoch machte er seine erste Partie in dieser Spielzeit. Ajax hatte lange versucht, den Vertrag des 25-Jährigen zu verlängern, man wurde sich aber nicht einig.