Ajax Amsterdam : Andre Onana: Unüberbrückbare Differenzen bei der Transfersumme

Andre Onana möchte Ajax Amsterdam in diesem Sommer unbedingt verlassen. Mit Olympique Lyon stünde bereits ein neuer Arbeitgeber in den Startlöchern. Die Verhandlungen könnten demnächst allerdings abgebrochen werden, da die Parteien in puncto Ablösesumme zu unterschiedliche Vorstellungen haben.