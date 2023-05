Bayern-Flirt Jurrien Timber nennt Voraussetzungen für Wechsel

Jurrien Timber ist bei Ajax und in der Elftal bereits eine feste Größe - Foto: / Getty Images

Jurrien Timber (21) von Ajax Amsterdam hat sich in die Notizbücher zahlreicher Spitzenvereine gespielt. Unter anderem der FC Bayern soll sich mit dem Niederländer beschäftigen. Timber ist durchaus bereit für eine Luftveränderung.

Nach Informationen von Sport1 hat der FC Bayern Jurrien Timber als Transferziel auserkoren. Der vielseitige Verteidiger, der innen und auf der rechten Seite der Viererkette verteidigen kann, wird an der Säbener Straße als möglicher Nachfolger für Benjamin Pavard gehandelt.

Der Vertrag des Franzosen läuft nach aktuellem Stand bekanntlich 2024 aus. In den vergangenen Monaten flirtete der Weltmeister von 2018 mehrfach öffentlich mit einem Vereinswechsel. Vereine aus der Premier League, der FC Barcelona und Inter Mailand sollen sich mit dem 27-Jährigen beschäftigen.

Jurrien Timber: Mit 21 bereits gestandener Nationalspieler

Jurrien Timber hat bereits bewiesen, dass er trotz seiner 21 Jahre das Zeug hat, in einer Top-5-Liga zu spielen. Für Ajax hat das Eigengewächs bereits 118 Profispiele auf dem Buckel. 15 Mal lief er in der Champions League auf, siebenmal in der Europa League.