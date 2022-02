Ajax Amsterdam : "Dramatische Situation": Ajax-Sportchef Marc Overmars tritt nach unangemessenen Nachrichten an Mitarbeiterinnen zurück

Marc Overmars ist nicht mehr länger Sportlicher Leiter von Ajax Amsterdam. In einer Mitteilung des niederländischen Rekordmeisters heißt es, dass der Manager von seiner Position mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Overmars' Entscheidung liegen "eine Reihe unangemessener Nachrichten, die er über einen längeren Zeitraum an mehrere Mitarbeiterinnen verschickt hat" zugrunde, heißt in dem Geschriebenen.

Leen Meijaard, seines Zeichens Ajax-Aufsichtsratsmitglied, spricht im Zuge dessen von einer "dramatischen Situation" für alle, die in irgendeiner Weise in die Vorfälle involviert seien. "Es ist erschütternd für die Frauen, die dieses Verhalten ertragen mussten. Als wir davon erfuhren, haben wir sofort gehandelt und sorgfältig überlegt und abgewogen, was zu tun ist - alles in Absprache mit CEO Edwin van der Sar und mit Unterstützung eines externen Experten."