Ajax Amsterdam Ajax-Star Dusan Tadiz ist das jüngste Opfer einer Diebesbande

Wie De Telegraaf berichtet, kam Tadic am 28. Juli um Mitternacht nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt beschlich ihn bereits ein merkwürdiges Gefühl. Als der Offensivspieler bemerkte, dass zwei fremde Männer, die Helme trugen, auf ihn zukamen, wollte er noch die Flucht ergreifen – vergeblich.

Die Angreifer verletzten den Ajax-Profi während der Auseinandersetzung an der rechten Hand, weshalb Tadiz in den darauffolgenden Pflichtspielen ein Pflaster an der betroffenen Stelle trug. Bei dem Überfall erhofften die Übeltäter wohl fette Beute zu machen. In den letzten Monaten wurden übrigens mehrere niederländische Fußballer ausgeraubt.