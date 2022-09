Eredivisie Edwin Van der Sar bleibt Ajax Amsterdam treu

Der ehemalige Weltklassekeeper steht bereits seit zehn Jahren im Dienst von Ajax - seit 2016 als Geschäftsführer. Nun hat er seinen Vertrag bis 2025 verlängert. "Ich will auch in den kommenden Jahren mein Herz und meine Seele in diesen Verein stecken", sagt Van der Sar.

Aufsichtsratsvorsitzender Leen Meijaard lobt den Boss in den höchsten Tönen: "Ajax hat sechs sehr erfolgreiche Jahre unter seiner erlebt Führung." Und es soll weiter nach oben gehen: " Der Schritt an die europäische Spitze ist gemacht, aber wir sind noch nicht da. Mit Edwins Erfahrung, Wissen, Fähigkeiten und internationalem Netzwerk hoffen wir, diesen letzten Schritt zu machen."