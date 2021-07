Ajax Amsterdam : Ex-Ajax-Juwel Viktor Fischer wechselt nach Belgien

Der dänische Offensivakteur Viktor Fischer (27) verlässt seine Heimat ein zweites Mal. Der 21-fache Nationalspieler (drei Tore) wechselt in die belgische Liga zu Royal Antwerpen.

Viktor Fischer war 2011 in die Jugendabteilung von Ajax Amsterdam gekommen und galt schnell als großes Talent. 2016 verkaufte der niederländische Traditionsverein Fischer für fünf Mio. Ablöse an den FC Middlesbrough.

Ein Jahr später heuerte Viktor Fischer beim FSV Mainz 05 an. Nach nur einem halben Jahr ging es zurück in die Heimat zum FC Kopenhagen. Jetzt stimmte der 27-Jährige einem Vierjahresvertrag in der belgischen Hafenstadt zu.