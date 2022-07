Olympique Lyon Nicolas Tagliafico absolviert Medizincheck in Frankreich

Nach Informationen der französischen Sportzeitung L'Equipe steht am heutigen Freitag die medizinische Untersuchung des Linksverteidigers an. Im Anschluss soll Tagliafico einen Vertrag bei Olympique Lyon unterschreiben.

Ajax hat Tagliafico-Erben bereits verpflichtet

Nun heuert der 29-Jährige in Lyon an. Für Ersatz hat Ajax bereits gesorgt. Der niederländische Meister verpflichtete in Calvin Bassey (22, Glasgow Rangers) und Owen Wijndal (22, Alkmaar) zwei neue Linksverteidiger.