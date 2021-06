Ajax Amsterdam : FC Bayern will bei Ajax wildern - jetzt heißt es: verlängern oder verkaufen!

Auf der Sommereinkaufsliste des FC Bayern steht ein neuer Rechtsverteidiger ganz oben. Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam ruft die Münchner auf den Plan. Doch der FC Arsenal soll sich in der Pole Position befinden.

Ajax Amsterdam und Noussair Mazraoui (23) stehen in diesem Sommer vor einer Grundsatzentscheidung. Die vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit dem Rechtsverteidiger endet im Juni 2022. Laut Gesetz der Branche heißt das: verlängern oder verkaufen.

Offenbar deutet momentan einiges daraufhin, dass Mazraoui in wenigen Wochen einen Tapetenwechsel vornehmen möchte. Laut dem niederländischen TELEGRAAF tendiert der marokkanische Nationalspieler, der in den Niederlanden geboren wurde, zu einem Wechsel.

In Marokko wird derweil über potenzielle Abnehmerklubs spekuliert und der FC Bayern sowie der FC Arsenal namentlich genannt. Gemäß SOCCER212 würde sich Ajax mit einer Ablösezahlung zwischen zehn und 15 Millionen Euro zufriedenstellen lassen. Eine Summe, die auch in Pandemiezeiten in das Budget beider Klubs passen würde.