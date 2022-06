Gravenberch-Erbe Ilaix Moriba vor Ajax-Transfer - Barça verdient ordentlich mit

Ilaix Moriba kam bei RB Leipzig allen Vorschusslorbeeren zum Trotz nicht in Gang. Nach einem Jahr werden sich die Wege von Supertalent und den Sachsen trennen. Der Spanier steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam.

Barça hatte Ilaix Moriba im vergangenen Sommer für 16 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an RasenBallsport Leipzig verkauft, nachdem sich ihr Eigengewächs geweigert hatte, einen neuen Vertrag zu unterschreiben.

Der niederländischen Tageszeitung zufolge lässt sich der Rekordmeister die Dienste des 19-Jährigen 22 Millionen Euro Ablöse kosten. Dank einer Weiterverkaufsbeteiligung von 10 Prozent verdient auch Barça an dem Transfer mit. 2,2 Mio. und die fällige Ausbildungsentschädigung in sechsstelliger Summe wandern auf die Konten der klammen Katalanen.

Ilaix Moriba soll Ryan Gravenberch beerben

In Leipzig kam der dynamische Mittelfeldspieler nur auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga. Im Januar wurde er zurück in die Primera Division verliehen, wo er beim FC Valencia als Stammspieler überwiegend positiv auf sich aufmerksam machte. Bei Ajax soll er nun das Erbe von Ryan Gravenberch antreten.