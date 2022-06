Haller-Nachfolger Ajax jagt Bayern-Juwel Joshua Zirkzee und 2 weitere Angreifer

Ajax Amsterdam muss sich in Kürze von Sebastien Haller trennen. Der Mittelstürmer steht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Der Rekordmeister hat für das Haller-Erbe drei Hochkaräter im Visier, unter anderem Joshua Zirkzee (21) vom FC Bayern.

Der Wechsel von Sebastien Haller zu Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor dem Abschluss. Noch im Laufe des Donnerstags soll der Deal unter Dach und Fach gebracht werden. Ajax plant bereits für die Zeit nach Haller.

Nach Informationen des Onlineportals Voetbal International nimmt Ajax Joshua Zirkzee (21) ins Visier. Der hochgewachsene Angreifer spielt seit dem vergangenen Sommer auf Leihbasis für RSC Anderlecht, überzeugte mit 15 Toren und acht Vorlagen in 32 Ligaspielen.

Zirkzees Leihe läuft am Monatsende aus, sein Anschlussvertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2023 gültig. Der 21-Jährige wird nach den starken Leistungen in der belgischen Jupiler League europaweit umworben. Der VfB Stuttgart soll ebenso Interesse bekunden wie Fenerbahce. Auch Vereine aus England und Spanien haben den Jungstar im Visier.