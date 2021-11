Ajax Amsterdam : Inter Mailand oder FC Arsenal? Andre Onana trifft Entscheidung

Bis vor Kurzem war Onana noch wegen eines Dopingvergehens gesperrt, rückte aber am letzten Spieltag vor der Länderspielpause erstmals wieder in das Ajax-Aufgebot. In Mailand könnte der 25-Jährige Samir Handanovic (37) beerben, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.