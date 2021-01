Ajax Amsterdam : Klaas-Jan Huntelaar: Seine ersten Worte nach der Schalke-Rückkehr

"Wir müssen Spiele gewinnen, müssen dafür Tore schießen, um aus dem Tabellenkeller zu klettern. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen", sagte der ehemalige niederländische Nationalspieler (76 Spiele, 43 Tore). Schalke gehöre in die 1. Bundesliga: "Es liegt jetzt in unserer Verantwortung, dass das auch so bleibt."

Einfach hat sich Huntelaar seine Entscheidung nicht gemacht. "Ich habe schlecht geschlafen", sagte der Stürmer laut der Webseite von Ajax. "Aber ich sehe es als große Herausforderung an, mit Schalke in der Bundesliga zu bleiben."

S04 ist derzeit mit sieben Punkten Tabellenletzter. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sieben Punkte. Huntelaar spielte bereits von 2010 bis 2017 auf Schalke, ehe er zu Ajax Amsterdam zurückkehrte. Nun heuert Huntelaar zum zweiten Mal in Gelsenkirchen an.