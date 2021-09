Ajax Amsterdam : Marc Overmars bringt sich bei Arsenal und dem FC Barcelona als Sportdirektor ins Spiel

Er wolle definitiv keine weiteren Gelegenheiten verpassen. "Ich habe diesen Zug bereits sechs Mal an mir vorüberziehen lassen." Ob ihn der Job als Sportdirektor eher beim FC Barcelona oder beim FC Arsenal reizen würde, ließ Overmars offen: "Sie sind beide interessant."

Bei den Gunners würde der frühere Flügelstürmer Edu ersetzen, der in diesem Sommer über 150 Millionen Euro in neue Spieler investierte, um Arsenal wieder nach oben zu führen. Sollte der Erfolg in den nächsten Wochen ausbleiben, droht neben Coach Mikel Arteta auch dem Sportdirektor das Aus in London.