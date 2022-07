Ajax Amsterdam Nach Brian Brobbey: Ajax nimmt weiteren Haller-Nachfolger ins Visier

Nach dem Verkauf von Sebastien Haller (28) an Borussia Dortmund hat Ajax Amsterdam in Brian Brobbey (20) bisher einen jungen Mittelstürmer unter Vertrag genommen. Das Erbe des Top-Torjägers wollen die Niederländer aber offenbar auf mehrere Schultern verteilen.

Ajax Amsterdam strebt nach Informationen von De Telegraaf die Verpflichtung von Lorenzo Lucca (21, AC Pisa) aus der italienischen Serie B an. Der hochgewachsene Mittelstürmer soll dem Vernehmen nach zunächst ausgeliehen werden.

Die Leihgebühr soll laut Fabrizio Romano drei Millionen Euro betragen, im Abschluss soll eine Kaufoption in Höhe von 12 Millionen Euro verankert werden. Lucca, der noch bis 2026 an Pisa gebunden ist, soll sich einen Wechsel in die Eredivisie gut vorstellen können.