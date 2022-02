Ajax Amsterdam : Nicolas Tagliafico: Barça-Wechsel wäre "einzigartige Gelegenheit" gewesen

Nicolas Tagliafico wollte sich in der Winter-Transferperiode dem FC Barcelona anschließen, erhielt von Ajax Amsterdam aber keine Freigabe. Der Argentinier ist bedient.

Tagliafico, der seit 2018 für Ajax Amsterdam spielt und in der Eredivisie noch bis 2023 unter Vertrag steht, war sich mit den Blaugrana dem Vernehmen nach über eine Zusammenarbeit einig. Ajax und die Katalanen konnten sich aber nicht auf ein Transfermodell verständigen.

"Ich hätte eine solche einzigartige Gelegenheit, zu einem Verein wie Barça zu wechseln, nicht verpassen dürfen", sagte der Linksverteidiger gegenüber der Sporttageszeitung AS.

Tagliafico (29) sollte bei Barça als Herausforderer und Backup von Jordi Alba (32) auftreten. Den jungen Linksverteidiger Alex Balde (18) wollten die Blaugrana im Gegenzug verleihen.

Bei Ajax kommt der Südamerikaner in der laufenden Saison nur auf elf Spiele in der Eredevisie, nur dreimal stand er von Beginn an auf dem Rasen. Dennoch verweigerte der niederländische Meister dem 29-Jährigen die Freigabe.

Sportdirektor Marc Overmars, der inzwischen wegen eines Sexismus-Skandals von seinem Posten entbunden wurde, hatte zum geplatzten Wechsel erklärt: "Natürlich ist es schade für ihn, denn Barcelona hat immer noch einen fantastischen Namen. Das ist jetzt nicht gut für ihn, dass er weniger bei uns spielt, aber ein Transfer war nicht zu erwarten."