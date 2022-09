Ajax Amsterdam Porsche abgefackelt! Ajax-Youngster Mo Ihattaren Opfer von Kriminellen

Nach seinem Profidebüt im Jahr 2019 wurde Mohamed Ihattaren (20) eine glorreiche Zukunft prognostiziert. Doch nicht alle Vorhersagen bewahrheiten sich. Der Niederländer stürzte zwischendurch völlig ab und muss nun mit ansehen, wie seine Ambitionen in Rauch aufgehen.

Noch unbekannte Täter hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag das Auto von Mo Ihattaren in Utrecht in Brand gesteckt. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer eingrenzen, den Wagen aber nicht mehr retten. Die Behörden hoffen durch Kameraaufnahmen zu einer schnellen Aufklärung des Verbrechens beitragen zu können.

"Zum Glück ist das Zeug leicht zu ersetzen", spielte Ajax-Profi Ihattaren den Verlust seines Porsches indes auf Instagram herunter. Auffällig: Erst in der Woche zuvor fiel das Auto von Bruder Yassir ebenfalls einem Feuer zum Opfer. Ein Zufall?

Im Sommer 2021 wechselte Ihattaren von PSV Eindhoven zu Juventus Turin. Die Alte Dame lieh den Offensivspieler umgehend an Sampdoria Genua aus. Sein Glück fand der Youngster trotz seines enormen Potenzials in Italien jedoch nicht. Eine Leihe zu Ajax Amsterdam sollte zu Jahresbeginn die Wende bringen. Für die Profis kam er seitdem allerdings nicht zum Einsatz.