Ryan Gravenberch: RÃ¤t ihm sein FÃ¶rderer vom FC Bayern ab?

Ryan Gravenberch: Rät ihm sein Förderer vom FC Bayern ab?

Erik ten Hag rät seinem Schützling Ryan Gravenberch bei der Wahl seines neuen Arbeitgebers darauf zu achten, dass er Aussichten auf einen Stammplatz hat. "Es ist kein Geheimnis, dass für mich ein Aspekt besonders wichtig ist: Spielzeit", sagte der Erfolgscoach von Ajax Amsterdam gegenüber Voetbal International.

Was genau er Gravenberch in Sachen Vereinswahl als Tipp an die Hand gegeben hat, will der Ajax-Trainer nicht verraten. Nur so viel: "Zu welchem Klub er auch gehen mag, er muss dort spielen". Der 19-Jährige benötige zudem eine neue Herausforderung. " Es muss das Maximum aus ihm herausgekitzelt werden, dann holt er selbst auch das Beste aus sich heraus."