"Weil ich bei Ajax glücklich bin" : Nach Gerüchten um Manchester United: Erik ten Hag schwört Amsterdam die Treue

Erik ten Hag gilt als aussichtsreicher Kandidat für die potenzielle Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer bei Manchester United. Der Trainer von Ajax Amsterdam ist im Moment aber überhaupt nicht an einem Vereinswechsel interessiert.

"Ich möchte stets mein Team verbessern und solange ich diese Motivation fühle, möchte ich weitermachen, wenn Ajax das ebenfalls will", erklärte der 51-Jährige im Interview bei ESPN's Goedemorgen Oranje. Gedanken über seine Zukunft nach der Zeit bei Ajax habe er sich selten gemacht. "Ich lebe in der Gegenwart, weshalb ich so etwas schlecht beantworten kann."

Ten Hag wurde überdies gefragt, warum er sich keine Anstellung bei Newcastle United vorstellen kann, wo er nach der Entlassung von Steve Bruce kurzzeitig im Gespräch war. "Weil ich bei Ajax glücklich bin," war die kurze und prägnante Antwort darauf. "Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Management und trainiere eine sehr starke Mannschaft."