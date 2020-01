Ryan Babel könnte schon in Kürze wieder für seinen Jugendklub Ajax Amsterdam auflaufen. Der Berater des Flügelstürmers bestätigt, dass sich der niederländische Spitzenklub um eine Rückkehr bemüht.

Ryan Babel, der seit Saisonbeginn für Galatasaray Istanbul stürmt, befindet sich im Visier von Ajax Amsterdam.

Berater Winny Haatrecht bestätigt gegenüber der Tageszeitung DE TELEGRAAF, dass Verhandlungen über eine halbjährige Ausleihe geführt werden: "Das ist korrekt."

Erst zu Saisonbeginn heuerte Babel in Istanbul an, kam ablösefrei vom FC Fulham an den Bosporus.

Der Flügelstürmer kommt seither auf 20 Pflichtspiele mit fünf Toren und einer Vorlage. Was Babel antreiben könnte, ist die Rückkehr von Henry Onyekuru.