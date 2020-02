Vertonghens Arbeitspapier bei Tottenham Hotspur endet im kommenden Sommer. Die Parteien haben sich bisher nicht auf die Ausdehnung der Zusammenarbeit verständigen können. Mit aller Gewalt will Ajax einen Transfer aber nicht durchdrücken.

Zur neuen Saison könnte es die Renaissance von Jan Vertonghen bei Ajax Amsterdam geben. Der dort tätige Cheftrainer Erik ten Hag bringt sich schon mal in Stellung.

Vertonghen blickt auf eine lange Vergangenheit in der Grachtenstadt, in der er bereits in der Jugend für Ajax spielte und später 220 Profispiele absolvierte.

Vertonghens Alter, stellt ten Hag überdies klar, spielt bei einem möglichen Wechsel keine Rolle.

Bis auf wenige Ausnahmen ist Vertonghen auch unter Jose Mourinho gesetzt.

Im Sommer 2012 wechselte Vertonghen für 12,5 Millionen Euro Ablöse von Amsterdam in den Norden Londons. Seither kommt der Belgier auf über 300 Einsätze im Spurs-Trikot.

