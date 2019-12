Mit Deportivo Alaves kehrt Sevilla-Leihgabe Aleix Vidal am Wochenende in seine alte Heimspielstätte, das Camp Nou, zurück. Der frühere Nationalspieler freut sich zwar, glaubt aber nicht wirklich, dass beim FC Barcelona etwas Zählbares herausspringen wird.

Bei unzähligen Klubs stand Aleix Vidal in seiner Karriere bereits unter Vertrag. In dieser Saison ist er vom FC Sevilla an Deportivo Alaves ausgeliehen, mit dem er am Samstag (16 Uhr) beim FC Barcelona antritt.

Also dem Klub, bei dem er sich einst in der Jugend ausbilden ließ und später immerhin 51 Pflichtspiele bestritt.

"Es wird etwas ganz Besonderes für mich, wieder im Camp Nou zu spielen", freut sich Vidal in der MARCA auf die bevorstehende Begegnung.

Gleichwohl ist sich der 30-Jährige der Aufgabenschwere bewusst: "Es ist immer schwierig, dort Punkte zu holen. Es ist ein Stadion, in dem man gewinnen kann. Hierfür muss man aber wirklich gut spielen und gleichzeitig hoffen, dass Barça es nicht tut."