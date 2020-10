"Warum ich gegangen bin, verstehe ich nicht" : Aleksandr Hleb bereut Wechsel vom FC Arsenal zu Barça noch immer

In drei Jahren beim FC Arsenal ist Aleksandr Hleb zu einem der besten Fußballer Europas aufgestiegen. Seine steile Karriere, die er in London hingelegt hat, rief damals den FC Barcelona auf den Plan. Die Blaugrana holten Hleb schließlich für 17 Millionen Euro.

"Es sind jetzt zwar schon viele Jahre vergangen, aber ich denke immer noch darüber nach", sagt Hleb über seine damalige Entscheidung auf der Arsenal-Homepage. "Ich verstehe das nicht", erklärt er mit Blick auf seinen Barça-Wechsel. "Bis heute verstehe ich immer noch nicht, was passiert ist oder warum ich diese Entscheidung getroffen habe."

Rückblende: Hleb wurde in seiner ersten Saison in Barcelona zwar häufig eingesetzt. Der einstige Offensivkünstler kam aber meist von der Bank. Mit einigen Jahren Abstand kann er es noch immer nicht fassen, seinen festen Platz in London dafür aufgegeben zu haben.