Zwar kam er in zwölf Ligaspielen zum Einsatz, davon neunmal aber nur von der Bank. Dem AC Mailand könnte daher nun der Geduldsfaden reißen.

Doch Alen Halilovic, der seine Zeit beim Hamburger SV einst als großen Fehler" bezeichnet hatte, spielt auch in der Eredivisie kaum.

Alen Halilovics Karriere findet einfach nicht richtig in die Spur. Beim SC Heerenveen haben der 23-Jährige und die Norditaliener gehofft, dass alles gut wird.

"Im Moment ist es definitiv eine Option bei Heerenveen zu bleiben, sonst wäre ich nicht mit dem Verein in Spanien", ergänzte Halilovic, der auf Vertrauen und eine "ernsthafte Gelegenheit" hofft.

Manager Zvonimir Boban sei "nicht zufrieden mit dem aktuellen Stand der Dinge", so Halilovic weiter: "Er hat mich nach Heerenveen gehen lassen, damit ich mehr Fußball spielen kann."

Schon die Leihe zu Standard Lüttich in der Vorsaison hatte der Serie-A-Klub zehn Monate früher als geplant beendet.

"Gebt mir mal fünf oder sechs Spiele am Stück, und ich zeige, wie viel ich für die Mannschaft wert sein kann. Ich brauche Zeit", betonte der Ex-Nachwuchsspieler des FC Barcelona.

Auf seinen Durchbruch wartet der zehnmalige kroatische Nationalspieler noch immer.

"Ich habe es in der Vergangenheit vielleicht nicht gut gemacht. Aber wenn ich mir die letzten vier Monate anschaue, kann ich mir keine Vorwürfe machen. Ich habe getan, was von mir erwartet wurde", bekräftigte Halilovic, der noch bis 2021 an den AC Mailand gebunden ist.

