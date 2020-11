Juventus Turin : Alessandro Del Piero traut Andrea Pirlo Trainer-Karriere wie Zinedine Zidane zu

Marcello Lippi zeigte sich vor Kurzem verwundert darüber, dass er seine ehemaligen Spieler Andrea Pirlo und Zinedine Zidane inzwischen auf dem Trainerstuhl zu sehen bekommt. Ganz so überrascht scheint Alessandro Del Piero nicht.

Der frühere italienische Stürmer wurde nach dem 4:1 von Juventus Turin in der Champions League bei Ferencvaros Budapest zur Trainerlaufbahn seiner beiden Ex-Mitspieler befragt, mit denen er in Turin über Jahre hinweg zusammenspielte.

Pirlo stehe noch am Anfang seines Wegs, was der größte Unterschied zwischen ihm und Zidane sei, befand Del Piero. Zidane verfüge über mehr Erfahrung, die er in seinen verschiedenen Engagements vor der Station bei den Profis erreicht habe: "Aber die Möglichkeiten, den gleichen Weg zu gehen, sind vorhanden."