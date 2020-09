FC Barcelona : Alex Collado vor Barça-Abschied - Bundesliga-Trio dran

Zehn Jahre nach seinem Wechsel in die Nachwuchsakademie des FC Barcelona könnte die Schaffenszeit von Alex Collado ein Ende finden. Angeblich bieten sich dem Außenstürmer gleich drei Optionen in der Bundesliga.

Aus Italien sollen überdies US Sassuolo und Sampdoria Genua Interesse vermelden. Spanische Klubs haben ebenfalls eine Wortmeldung abgegeben, sind aber lediglich an einer Ausleihe interessiert. Wenn Collado Barça dauerhaft verlässt, dann will sich der Vizemeister eine Rückkaufoption sichern.

Die Profisaison von Alex Collado fiel mehr mager aus. In der ersten Mannschaft des FC Barcelona war das Offensivtalent lediglich auf fünf Einsatzminuten gekommen. Den Rest der Spielzeit verbrachte er bei der zweiten Mannschaft.

Problematisch in der ganzen Sache könnte der Mittelfußbruch sein, der Collado schon die Aufstiegsplayoffs verpassen ließ. Womöglich scheidet der 21-Jährige noch bis in den Oktober hinein aus dem Spielbetrieb aus. Dann wären zumindest in der Bundesliga bereits 3. Spieltage absolviert.

Neben Collado könnte auch Monchu den Blaugrana den Rücken kehren. Ramón Rodríguez Jiménez, so der vollständige Name des Mittelfeldakteurs, dürfte ebenfalls gehen, sollte ihm nach dem verpassten Aufstieg der Zweitvertretung in die zweite Liga Spielpraxis auf hohem Niveau winken.