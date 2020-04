An Inter Mailand verliehen : Alexis Sanchez erlebte "traumatisches Jahr" bei Manchester United



Andre Oechsner

Bis Saisonende ist Alexis Sanchez noch von Manchester United an Inter Mailand verliehen. Die Worte von Chiles Nationaltrainer Reinaldo Rueda lesen sich so, als würde sein Angreifer keine Zukunft mehr im Theatre of Dreams haben.