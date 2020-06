Manchester United : Alexis Sanchez: United-Legende hat kein Problem mit seinem Mega-Gehalt

Das Gehalts-Leistungs-Verhältnis stimmt bei Alexis Sanchez, um es gelinde zu formulieren, noch nicht so ganz. Der Chilene ist zwar noch bis Saisonende an Inter Mailand verliehen. Manchester United trägt aber weiterhin einen Großteil der Lohnkosten, die bei etwa 567.000 Euro pro Woche liegen.

"Ich weiß nicht, warum sich jemals jemand darüber Sorgen machen sollten, was die Spieler verdienen. Das Erste, was an mich herangetragen wird, ist deren Gehalt. Was hat sein Gehalt mit mir oder euch zu tun?", lautet die rhetorische Frage, die Roy Keane im IRISH INDEPENDENT stellt.

Keane dröselt seine Meinung anhand eines Beispiels auf: "Da sind eher andere Leute überbezahlt. In den Medien zum Beispiel. Schauspieler haben einen schlechten Film und verdienen 20 Millionen Dollar. Da höre ich keine Leute, die sie kritisieren. Dann heißt es: 'Oh, aber sie haben doch vor zwei Jahren einen guten Film gemacht.'"