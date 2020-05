Gegenwind für Capello : Alkohol-Behauptungen: Ruud van Nistelrooy widerspricht Capello

Fabio Capello hat mit seinen Aussagen über den zu viel feiernden Ronaldo einiges an Staub aufgewirbelt. Ruud van Nistelrooy soll sich nach den Erinnerungen des ehemaligen Trainers von Real Madrid über Alkoholgeruch in der Kabine beschwert haben. Dies bestreitet der ehemalige Angreifer jedoch.

In diesem Zusammenhang hatte Capello erklärt, Ronaldo sei der talentierteste Spieler gewesen, den er je trainiert habe. Der Brasilianer habe jedoch in der Kabine für Probleme gesorgt. Unter anderem durch seinen Hang zu Partys.

"Einmal sagte Ruud van Nistelrooy zu mir: 'Trainer, bei uns in der Umkleidekabine riecht es nach Alkohol'", behauptete Fabio Capello in dieser Woche während eines Interviews mit SKY SPORTS.

"Angesichts einiger Erklärungen von von Fabio Capello, in denen er behauptet, ich hätte mal gesagt, dass die Umkleidekabine von Real Madrid nach Alkohol rieche, möchte ich entschieden zurückweisen", schreibt van Nistelrooy auf Twitter.

Und weiter: "Jeder, der in dieser Umkleidekabine anwesend war, zeigte vom ersten Tag an maximale Professionalität. Jeder von uns hat das Emblem des Klubs in einer integren und professionellen Art und Weise getragen."

Capello war in der Saison 1996/97 und 2006/07 als Trainer der Blancos beschäftigt. Van Nistelrooy schnürte die Fußballschuhe von 2006 bis 2010 für die Madrilenen. Außerdem war er unter anderem sehr erfolgreich bei Manchester United unterwegs.