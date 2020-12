Karriereende droht : Alles aus? Barça-Talent Moussa Wague verletzt sich schwer

Er wollte nur einen Ball auf der Linie klären, was ihm auch erfolgreich gelang. Doch Moussa Wague hatte sich dabei so schwer verletzt, dass ihm möglicherweise das Karriereende droht.

Die Ausleihe nach Griechenland ist damit vorzeitig beendet. Inzwischen wurde der Senegalese operiert, wie der FC Barcelona mitteilte. Wagues Stammklub rechnet mit einer Ausfallzeit von mindestens neun Monaten.

Von offizieller Seite wird also Abstand von dem Szenario eines möglichen, vorzeitigen Karriereendes genommen. Was aber sicher ist: Wague hat einen beschwerlichen Weg in der Reha vor sich, die er in Barcelona durchführen wird.