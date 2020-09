Paris Saint-Germain : Alphonse Areola: Ex-Real-Leihgabe findet neuen Verein



Tobias Krentscher

Alphonse Areola und Paris Saint-Germain gehen erneut getrennte Wege. Nach der Leihe an Real Madrid im vergangenen Sommer heuert der Nationalkeeper nun in der Premier League an. Ebenfalls auf Leihbasis.