FC Bayern : Alphonso Davies nennt Manuel Neuer und Robert Lewandowski als Lehrmeister

Alphonso Davies ist der große Shooting-Star der vergangenen Bundesliga- und Champions-League-Saison. Der Linksverteidiger präsentiert sich trotz seines Kometenstarts als lernwillig, vor allem von Robert Lewandowski will sich der Kanadier Dinge abschauen.

Davies war Anfang 2019 für zehn Millionen Euro aus der Major League Soccer an die Säbener Straße gewechselt. Als No-Name. Am vergangenen Donnerstag wurde er in die FIFA-Weltauswahl gewählt – neben Superstars wie Sergio Ramos oder Virgil van Dijk.

"Es gibt andere Linksverteidiger auf der Welt, die in einigen Punkten besser sind als ich. Mich als einen der besten Linksverteidiger zu betrachten, ist schon unglaublich", zeigt sich der pfeilschnelle Außenverteidiger ungläubig. Die Auszeichnung bedeute ihm viel.