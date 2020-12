Treueschwur des Shootingstars : Alphonso Davies sieht sich langfristig beim FC Bayern

Fast 24 Monate nach seinem Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt darf sich Davies bereits sieben verschiedene Titel in seinen Lebenslauf schreiben. In seiner ersten Saison als Bayern-Stammspieler holte er sogar das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League.

In den nächsten Jahren, das stellt Davies unmissverständlich klar, sollen weitere Titel folgen. Aufgrund seiner sensationellen Entwicklung bot ihm der FC Bayern im April eine Vertragsverlängerung an. Davies zögerte nicht länger und paraphierte einen neuen, bis 2025 datierten Langfristvertrag.

"Ich möchte so lange wie möglich in Deutschland und bei Bayern bleiben", erteilt Davies den in Zukunft vorstellig werdenden Klubs eine klare Absage. "Ich bin mit so vielen Träumen in Europa angekommen und die Bayern haben mir bereits geholfen, viele von ihnen zu verwirklichen. Aber ich fange gerade erst an – es wird noch viele weitere geben."