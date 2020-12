Stade Rennes : Also doch: Eduardo Camavinga teilt Wechselwunsch mit

"Wir haben noch kein Datum festgelegt, an dem wir über meine Zukunft sprechen können. Ich habe es nicht eilig", sagte Eduardo Camavinga vor rund drei Wochen. Die großen Klubs, das machte der 18-Jährige ebenfalls klar, würden ihn träumen lassen.

Seinen Fantasievorstellungen ist der Newcomer nun offenbar erliegen. Wie verschiedene Medien, darunter die SUN, berichten, hat Camavinga Stade Rennes darüber in Kenntnis gesetzt, für eine neue Herausforderung bereit zu sein.

Dies ruft unweigerlich ein buntes Durcheinander an Klubs auf den Plan. In der Vergangenheit wurde nahezu jedem europäischen Topklub Interesse an Camavinga nachgesagt. Namentlich waren es Real Madrid, Juventus Turin und der FC Bayern.