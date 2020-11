"Bei Juve habe ich alles, was ich brauche" : Alvaro Morata: Liebeserklärung an Juventus Turin

Sechs Tore und zwei Vorlagen in sieben Pflichtspielen ist ein sehr guter Anfang, den Alvaro Morata bei Juventus Turin gemacht hat. Beim 4:1 gegen Ferencvaros Budapest in der Champions League hatte der Iberer einen Doppelpack geschnürt.

"Ich habe bereits zu Beginn gesagt, dass ich mich jetzt wie ein kompletterer und reiferer Spieler fühle", sagt Morata bei der italienischen Ausgabe von SKY SPORT. Der 28-Jährige wird von Juve-Trainer Andrea Pirlo in einem Zweiersturm eingesetzt. In allen sieben Pflichtspielen stand Morata in der Beginnerelf.

"Ich habe gute und schlechte Momente in meiner Karriere gehabt. Von allem habe ich gelernt", so Morata, der nach seinem vielumjubelten Wechsel zu Atletico Madrid in der Vorsaison zwar 16 Pflichtspieltore erzielte. Glücklich wurde er nach der Rückkehr in seine Geburtsstadt aber nicht wirklich.