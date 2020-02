Atletico Madrid hat nach dem 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel über Liverpool den Einzug ins Viertelfinale in der eigenen Hand. Geht es weiter, will Alvaro Morata auf keinen Fall gegen seinen Ex-Verein Juventus Turin ran.

Zwischen 2013 und 2015 spielte Alvaro Morata für Juventus Turin, reifte dort zum internationalen Topstürmer, ehe er über Real Madrid und Chelsea zu seinem Jugendverein Atletico Madrid wechselte.

Mit den Rojiblancos besiegte Morata am Dienstag Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel (1:0).

Sollte Atleti das Rückspiel an der Anfield Road überstehen, würde der Spanier gerne einem Aufeinandertreffen mit Juve aus dem Weg gehen.

"Ich würde es gerne vermeiden, ihnen in der Champions League schon wieder zu begegnen", sagte der Mittelstürmer in Anspielung auf die jüngsten Duelle in der Champions-League-Gruppenphase.